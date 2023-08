Basket | Mondiali 2023 | pubblico record a Manila | oltre 38 000 per il debutto delle Filippine

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Era la grande occasione per ile la gente del Paese, a, non s’è lasciata scappare l’occasione. Nella terra dove, forse più che in ogni altro luogo al mondo, la pallacanestro è più simile a una religione che a qualsiasi altra cosa, il match didella selezione nazionale aicontro la Repubblica Dominicana è servito a battere undecisamente longevo, quello del numero di spettatori per una singola partita della rassegna iridata. Ilprecedente apparteneva ai 32.616 spettatori stipati all’interno dello SkyDome di Toronto, oggi Rogers Centre, per la finale del 1994 che vide opposti gli Stati Uniti alla Russia. Sul campo fu 137-91 a favore di un Dream Team II al tempo ancora ...