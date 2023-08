Basket | Mondiali 2023 | l’Italia parte bene | Angola battuta 81-67 all’esordio

(Di venerdì 25 agosto 2023) La 19esima edizione della FIBA World Cupper gli azzurri. Nel girone che vede impegnate anche Repubblica Dominicana e Filippine, nella cornice della Philippine Arena,batte 81-67 l’in una gara ostica, ma che alla fine, in un ottimo ultimo quarto, vede gli azzurri (non troppo precisi dai tre) prendere il largo. Simone Fontecchio è il miglior realizzatore azzurro con 19 punti con 8/14 dal campo, mentre Stefano Tonut ne aggiunge 18. In doppia cifra anche Giampaolo Ricci con 12 punti a referto. In casagli occhi erano puntati su Bruno Fernando, centro degli Atlanta Hawks, e sul 37enne Leonel Paulo, alla sua terzacipazione al Mondiale, ma la scena se la prende Childe Dundao che chiude con 19 punti, 2 rimbalzi e 3 assist ed è ...

