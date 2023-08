Basket | Mondiali 2023 L’Australia parte con il piede giusto | sconfitta la Finlandia per 98-72 Sugli scudi Mills e Giddey

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nessuna sorpresa nel match tra Australia evalido per la prima giornata della prima fase a gironi (gruppo E) aidi. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la squadra di Brian Warwick Goorjian alza il ritmo all’Okinawa Arena (Giappone) e prende il largo, chiudendo poi il match con un netto 98-72. Fondamentali per la compagine oceanica i 25 punti e 8 rimbalzi di uno scatenato Patty, i 14 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Joshe i 13 di Joe Ingles. Alla squadra europea non bastano invece i 19 punti e 8 rimbalzi di Lauri Markkanen e i 13 di Sasu Salin. Grazie a questo successosale momentaneamente in testa da sola nel gruppo E, in attesa di scoprire come andrà a finire l’altra partita del girone tra Germania e ...