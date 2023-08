Basket | Antetokounmpo spaventa i Bucks | ‘non firmo l’estensione di contratto’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Milwaukee, 25 ago. -(Adnkronos) – A partire dal 22 di settembre Giannisavrebbe l’opportunità di firmare un’estensione di contratto con i Milwaukee, legandosi alla franchigia che lo ha scelto ormai un decennio fa per altri tre anni a 173 milioni di dollari complessivi. Un’opportunità che però lo stessoha già fatto intendere di non voler esplorare almeno per altri dodici mesi: forte di un accordo per potenzialmente tre anni (la stagione che sta per cominciare a 45.6 milioni di dollari e quella successiva a 48.7 sono garantite, mentre quella 2025-26 a 51.9 milioni è in player option), il due volte MVP ha detto chiaramente che firmare ora “non avrebbe senso dal punto di vista finanziario”. ‘La prossima estate avrebbe più senso per entrambe le parti. Ma anche in quel caso, non sono sicuro di cosa ...