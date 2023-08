Barbie supera Super Mario Bros. come più alto incasso del 2023 negli USA

avrà un sequel Margot Robbie conferma: "È in discussione, ma attenzione a non cadere in una trappola"ha iniziato la sua corsa da record nelle sale a luglio con il miglior debutto dell'......'' è costretta a cedere il passo, posizionandosi in terza posizione con 156.000 euro. La seconda piazza del podio è occupata da un'altra new entry, 'La casa dei fantasmi', che però non......classifica dei film più visti della settimana (per un mese intero quel posto lo ha occupato)... cercando di fargli capire cosa sia davvero la fisica teorica " che Oppenheimertutti loro e ...

Barbie supera Super Mario, è l'incasso più alto dell'anno negli USA! BadTaste.it Cinema

Barbie è ufficialmente il film ad aver incassato di più nel 2023 negli Stati Uniti dopo il sorpasso a Super Mario Bros.Eppure, la prova del nove l’ha superata e con il massimo dei voti. Talmente la performance si è rivelata d’impatto da essergli valso 5,2 milioni di ascolti su Spotify in America dopo la prima ...