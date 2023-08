Bambina di 7 anni picchiata a cinghiate dalla madre e dal nonno I dettagli

(Di venerdì 25 agosto 2023)di 7e dal. L’accaduto a Battipaglia in provincia di Salerno Unadi appena setteè stata trovata in strada seminuda e con evidenti segni di maltrattamento sul corpo. A raccontare l’accaduto è il quotidiano La citta di Salerno. Un passante, lo scorso 30 luglio, intorno alle 15 del pomeriggio ha notato lavagare da sola nei pressi della rotatoria tra via Baratta e la Statale 19, a Battipaglia, in provincia di Salerno. La, che indossa solo le mutandine, racconta all’uomo: «Mamma em’hanno presa a». Allertate immediatamente le forze dell’ordine, in breve i carabinieri del ...

SALERNO. Unadi setteha raccontato ai carabinieri di essere stata picchiata a colpi di cinghiate dalla madre e dal nonno materno. La vicenda, di cui scrive il quotidiano La Città di Salerno, si ...Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3in su. Si comincia, quindi, lunedì 28 agosto, alle ...e l'azione si sposta nella baracca dei burattini dove una madre cerca la sua "dolce"... Gli ...Non si è mai sposata e non se ne pente, però ha adottato unache la ha dato una nipote, ... "Li lasceremo qui, dove avranno sempre 17. In questa città. Nel dolce aldilà", dice confermando ...

Bambina di 7 anni trovata nuda in strada a Battipaglia: «Picchiata e presa a cinghiate da mamma e nonno» ilmessaggero.it

A Costa Vescovato (Alessandria) un bambino tedesco di 9 anni è morto per shock anafilattico causato da una puntura di calabrone. Il bambino era in vacanza con la famiglia : la morte è avvenuta in… Leg ...Tre familiari di una bimba, di appena sette anni, sono indagati per maltrattamenti e abbandono di minori. L'indagine è scattata dopo che un passante ha incontrato la bimba… Leggi ...