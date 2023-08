Bagnino aggredito alle piscine Italcementi | uno dei minorenni è stato denunciato

(Di venerdì 25 agosto 2023) Bergamo. Minorenneper resistenza a pubblico ufficiale. È successo giovedì (24 agosto), dopo il fattaccio che ha visto coinvolto undelleda un gruppo di ragazzi che si avevano deciso di trascorrere il pomeriggio nella struttura comunale. Il ragazzo, insieme ad un suo amico, èidentificato e portato al comando della polizia locale, subito dopo la chiamata al 112. Immediato infatti l’intervento delle forze dell’ordine, in maniera particolare quello della polizia locale, che, avvisata di quanto stava accadendo, si è portata sul posto e ha provveduto a fermare gli autori del gesto e a portarli al comando. “L’intervento della polizia locale non solo è stata repentina, ma anche efficace – racconta Sergio Gandi, vice sindaco e ...

Dopo la rissa in centro, banda di adolescenti aggredisce un bagnino alle piscine Italcementi BergamoNews.it

A Bergamo un gruppo di ragazzi ha aggredito un bagnino: nessuna notizia degli aggressori.Ha messo le mani al collo ad un bagnino in servizio alle piscine Italcementi che redarguiva lui e i suoi amici per comportamenti scorretti. Il giovane lo ha aggredito, spalleggiato dal suo gruppo, nel ...