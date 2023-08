(Di venerdì 25 agosto 2023)e coppa d'Asia , i timori per le sue condizioni atletiche e latà per la sua indisponibilità a gennaio. La notizia dell'arrivo di Sardarnon è stata accolta nel ...

Anche perché, privo di preparazione stagionale,dovrà riatletizzarsi . Una doccia gelata per il ragazzo che dopo la stagione negativa aveva voglia di ripartire al massimo per essere pronto e ...... l'arrivo in prestito di Sardarnon avrebbe accontentato pienamente José Mourinho. L'iraniano è infatti reduce da 18 mesi al Bayer Leverkusen coninfortuni e soli 5 gol. ...è arrivato intorno alle 20.40 con un volo privato da Colonia, con diversi sostenitori romanisti - circa venticinque - che comunque lo ha accolto a Ciampino. E lui, in mezzo aselfie, ha ...

Azmoun, tanti infortuni e poche partite: tifosi della Roma perplessi Corriere dello Sport

che non è Duvan Zapata né nessun altro dei tanti nomi accostati nelle ultime settimane alla Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dal cilindro di Tiago Pinto, infatti, è uscito ...Il centrocampista della Roma ieri ha lasciato il terreno di gioco a metà allenamento ed ha svolto i controlli per evidenziare lesioni ...