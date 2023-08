“Avellinojazz” | Raia e Guidi all’anteprima del festival

Leggi su anteprima24

Mercoledì 6 settembre, alle ore 20:30, nella Chiesa del Carmine in Via Triggio inizia il viaggio nello straordinario universo della musica jazz con i primi due concerti di, ilorganizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Avellino con la direzione artistica dell'associazione Fond Mus It, che si svilupperà nella splendida location del Parco del Teatro del Gesualdo. Una sorta di anteprima che vedrà protagonista Giovannie il suo "Piano Solo". E proseguirà con Antonio, sassofoni e Chalumeau, in "Alone, not lonely".