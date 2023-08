Avance e abusi sessuali in una scuola elementare | arrestato insegnante di sostegno

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tivoli – E’ ai domiciliari un insegnate didi 64 anni di Gallicano nel Lazio. L’accusa nei suoi confronti è “reiteratinei confronti di una quindicenne”, a lui affidata per ragioni di istruzione, vigilanza ed educazione, in virtù del suo ruolo di educatore presso un istituto scolastico di Tivoli, dove la ragazza ha frequentato le scuole elementari e medie. All’interno di quelle mura l’uomo aveva iniziato a carpire la fiducia della giovane “…addirittura iniziando a rivolgerle complimenti sul suo aspetto fisico sin da quando lei frequentava le scuole elementari e perseverando in tali comportamenti anche durante gli anni dellamedia, al punto da indurre la minore a sentirsene ‘lusingata’…”, così come si legge nel provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari. Una ...