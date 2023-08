(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Quarto e ultimo fine settimana di agosto da '' all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Le arterie stradali più colpite Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 'Autostrada del Mediterraneo' in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia; la statale 16 'Adriatica' in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto; la strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga' in Lombardia; la strada statale 7 'Appia' tra Campania e Lazio; la statale 148 'Pontina' nel Lazio e ...

Atteso un altro weekend da bollino rosso sulle strade italiane AGI - Agenzia Italia

