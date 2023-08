Atp Winston-Salem | Korda si ritira | Lehecka in finale

(Di venerdì 25 agosto 2023) JiriinalOpen senza giocare. Sebastiansi è infattito dopo aver piegato Richard Gasquet al terzo set, annullando anche un match-point all’avversario nel tie-break della frazione decisiva.ha deciso di dare forfait e non è sceso in campo contro il tennista della Repubblica Ceca, quinta testa di serie del tabellone, che in precedenza aveva avuto la meglio sull’australiano Max Purcell per 7-6 (4) 6-4. Dall’altra parte del tabellone oggi è in programma la semiche vedrà il croato Borna Coric, numero uno del seeding, sfidare l’argentino Sebastian Baez, che ha piegato Laslo Djere col punteggio di 6-3 6-0. SportFace.

Coric e Baez si sfideranno in semifinale. Il vincente atteso già in finale da Jiri Lehecka, che passa per ritiro dello statunitense Korda Meglio tardi che mai, si dice. Così è stato per la testa di ...... il tennis giocato prosegue la marcia di avvicinamento con il- Salem Open . E, non c'è che ... che così, senza giocare, ha raggiunto la prima finalein carriera. Un peccato perchè Korda - ...Tutto pronto per una giornata di grande tennis. E mentre proseguono le qualificazioni degli Us Open, al torneodi- Salem 2023 prosegue il cammino verso la finale. Già sicuro dell'ultimo atto è Jiri Lehecka, dopo il ritiro di Korda. Si sfidano nella notte tra venerdì e sabato 26 agosto Borna Coric, ...

ATP 250 Winston Salem, WTA 250 Cleveland e WTA 125 Chicago: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In ... LiveTennis.it

Dall'altra parte del tabellone semifinale fra Coric e Baez.ROMA (ITALPRESS) - Sebastian Korda si è ritirato e così Jiri Lehecka è già in finale ...Lucrezia Stefanini si arrende alla coreana Han dopo tre e un quarto, eliminata l’ultima azzurra in tabellone. Dayana Yastremska batte Eugenie Bouchard e non le stringe la mano. Al turno decisivo anche ...