Atletica | SONO TORNATI I CAMPIONI OLIMPICI! Italia in finale col miglior tempo nella 4×100 | Jacobs e Tortu sontuosi!

... riconoscendosi un ruolo che va oltre quello dell'agonista: "Mi fa molto piacere ispirare i giovani, spingere i ragazzi ad avvicinarsi ai campi diloro a darci la forza". Sfido ...Mondiali di, oggi venerdì 25 agosto l'Italia scende in pista per la staffetta 4x100. Alle 19.30 per la nazionale maschile ciRoberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu . A seguire ...Ecco i risultati della prima serata ieri 24 agosto 2023 qualile analisi sui dati di share ... Su Rai2 l'appuntamento serale con i Mondiali diLeggera di Budapest ha interessato 1.834.

Campionati mondiali di atletica, il programma del 25 agosto Runner's World

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...L’Italia della staffetta 4×100 vola ai Mondiali di atletica e conquista la finale. Straordinaria la prova di Jacobs, Tortu, Rigoli e Patta che si mettono alle spalle Sudafrica e Gran Bretagna.