Atletica | Mondiali | staffetta azzurra 4x100 in pista con Rigali | Jacobs | Patta e Tortu

Una proposta di matrimonio romantica e inaspettata ai Campionatidileggera di Budapest, L'atleta slovacco Dominik Cerny, al termine della 36 km (dove ha realizzato il 19° tempo), ha aspettato che la sua collega Hana Burzalova tagliasse il ...Mentre i big sono impegnati neidi Budapest, il futuro dell'leggera valdostana e piemontese, come ogni fine estate, prima dell'inizio degli impegni collegati all'avvio dell'anno scolastico, si ritrova, quest'anno ...Divertente fuoriprogramma aididi Budapest. La velocista delle Bahamas Anthonique Strachan si stava rilassando dopo la semifinale dei 200 metri quando è stata sorpresa dalla mascotte dell'evento, Youhuu, che le ...

Budapest, 25 ago. (Adnkronos) - Definita la staffetta 4x100 azzurra che correrà in batteria ai Mondiali di atletic leggera di Budapest dalle 19.30: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, ...Definita la staffetta 4x100 azzurra che correrà in batteria ai Mondiali di atletica a Budapest dalle 19.30. In pista per l'Italia Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu. (ANSA) ...