Atletica | Mondiali | la 4X100 azzurra vince e va in finale col miglior tempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Missione compiuta per la staffettaitaliana: aidi Budapest il quartetto composto da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta Filippo Tortu accede alladopo avere vinto la propria semi, qualificandosi colin 37,65 e lasciandosi dietro Sudafrica, Gran Bretagna, Brasile. Ildegli azzurri è di due centesimie del 37,67 con cui gli Usa (con Coleman, Kerley, Carnes, Smith) hanno vinto la propria semidavanti a Giamaica (37.68) e Giappone (37.71). Domani in programma laalle 21.40.

