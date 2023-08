Atletica | Mondiali | la 4X100 azzurra vince e va in finale col miglior tempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Missione compiuta per la staffetta 4×100 italiana: aidi Budapest il quartetto composto da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta Filippo Tortu accede alladopo avere vinto la propria semi, qualificandosi colin 37,65 e lasciandosi dietro Sudafrica, Gran Bretagna, Brasile. Ildegli azzurri è di due centesimie del 37,67 con cui gli Usa (con Coleman, Kerley, Carnes, Smith) hanno vinto la propria semidavanti a Giamaica (37.68) e Giappone (37.71). Domani in programma laalle 21.40. L'articolo CalcioWeb.

Superba prestazione di Rigali, Jacobs, Patta e Tortu che staccano il pass per la finale della 4x100 aivincendo la seconda batteria col world leading, la miglior, prestazione mondiale stagionale in 37''65. Alle spalle degli azzurri, Sudafrica e Gran Bretagna. La finale sarà domani alle 21.40. ...Azzurri e azzurre in finale aidileggera a Budapest. La staffetta azzurra maschile in pista con Roberto Rigali, Marcell Jacobs , Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto la sua batteria con il tempo di 37 65. ll ...Con una superba prestazione Rigali, Jacobs, Patta e Tortu hanno staccato il pass per la finale della staffetta 4x100 maschile vincendo la seconda batteria col world leading, l a miglior prestazione ...

Il quartetto maschile vince la semifinale in 37''65, le azzurre in finale col record italiano La staffetta 4x100 dell'Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro - ...(Adnkronos) – La staffetta 4×100 dell’Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – vince la seconda ...