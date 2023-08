Atletica | Mondiali Budapest 2023 | Mahuchikh | Patterson e Olyslagers ok nell’alto Mayer si ritira nel decathlon

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) La sessione mattutina di venerdì 25 agosto – senza azzurri in gara – aididioffre indicaziooni preziose in vista delle prossime gare. Il bronzo di Tokyo 2020, l’ucraina Yaroslavae la campionessa in carica, l’australiana Eleanorguidano le qualificazioni del salto in alto femminile. Sono loro – col percorso netto – due delle otto atlete ad aver saltato 1.92. Mentre l’australiana Nicola, che ha saltato 2.02 in stagione, ha bisogno del secondo tentativo per far sua 1.92. Si qualificano anche la giamaicana Lamara Distin, la britannica Morgan Lake, l’americana Vashti Cunningham, la serba Angelina Topic, la cipriota Elena Kulichenko, l’ucraina Iryna Gerashchenko, la slovena Lia Apostolovski, la kazaka Nadezhda Dubovitskaya, la ...