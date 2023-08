Atletica | Mondiali 2023 | risultati 25 agosto Mattinata senza italiani | le big avanzano nell’alto Mayer si ritira nel decathlon!

(Di venerdì 25 agosto 2023) A Budapest (Ungheria) si è aperta la settima giornata deidileggera.impegnati nella capitale magiara e con pochi eventi in calendario: qualificazioni del salto in alto femminile e del tiro del giavellotto maschile, oltre alle prime tre prove del decathlon.OGGI QUALIFICAZIONI SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Le grandi favorite della vigilia non hanno avuto problemi, superando 1.92 metri: l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, le australiane Eleanor Patterson e Nicola Olyslagers, la statunitense Vashti Cunningham, la serba Angelina Topic, la britannica Morgan Lake, ma anche la giamaicana Lamara Distin e la cipriota Elena Kulichenko. L’ucraina Iryna Geraschchenko si è ...

E' il terzo evento sportivo maggiore del mondo e si terrà in Ungheria . Idi2023 che stanno regalando tantissime sorprese e trionfi. C'è chi per assistere alla marcia della 35 km, vinta dallo spagnolo Alvaro Martin, a Budapest, era in postazione dietro ...... centrando la finale ai Campionatidi tiro di Baku (dove poi è arrivato sesto), ha ... Una longevitàda record quella del tiratore vercellese, approdato alla sua prima Olimpiade nel ...Mentre i big sono impegnati neidi Budapest, il futuro dell'leggera valdostana e piemontese, come ogni fine estate, prima dell'inizio degli impegni collegati all'avvio dell'anno scolastico, si ritrova, quest'anno ...

A Budapest (Ungheria) si è aperta la settima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera. Mattinata senza italiani impegnati nella capitale magiara e con pochi eventi in calendario: qualificazioni ...Come sta seguendo questi mondiali «Avrei dovuto fare il commento tecnico per ... la società di cui sono vice presidente onoraria e da cui sono legata fin dalle mie origini atletiche. Elisa quando ...