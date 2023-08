Atletica | Mondiali 2023 La 4×100 vuole tornare in finale! Cestonaro e Derkach | un triplo nella storia

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si torna alla doppia sessione in pista e in pedana in questa settima giornata di gare della rassegna iridata senza Italia nelle gare del mattino ma con tanti azzurri impegnati nell’appuntamento serale, in particolare le due staffette veloci e Ottavia Cestonato e Dariyafinale del. Inizia in mattinata il cammino dei protagonisti del decathlon, ancora una volta senza azzurri,speranza che questo sia l’ultimo anno di digiuno. L’attesa è per il campione olimpico Damian Warner il canadese che non ha mai vinto un Mondiale. Il suo rivale numero uno è il francese primatista mondiale e iridato uscente Kevin Mayer. Da medaglia anche l’altro canadese argento lo scorso anno Pierce LePage, l’australiano Ashley Moloney, i tedeschi Niklas Kaul (oro a Doha e Monaco) e il campione NCAA Leo Neugebauer, gli ...