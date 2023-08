Atletica | Mondiali 2023 | doppietta Lyles | Bolt è un miraggio Jackson sfiora il record del mondo | Italia in festa con le 4×100

(Di venerdì 25 agosto 2023) Idileggera sono entrati nella parte conclusiva. La serata della settima giornata di gare ha regalato grandissime emozioni e ha assegnato quattro titoli. Noahha festeggiato sui 200 metri in 19.52, restando lontano dalmondiale di Usain, Sherickasi è fermata ad appena sette centesimi daldeldei 200 metri. Yulimar Rojas ha messo le mani sul quarto titolo iridato consecutivo, ma la venezuelana ha piazzato la misura soltanto all’ultimo assalto, rimontando dall’ottavo posto. La giapponese Haruka Kitaguchi ha fatto suo il tiro del giavellotto. L’festeggia la qualificazione alla finale di entrambe le: gli uomini hanno corso in ...

La staffetta maschile azzurra torna a respirare l'aria di Tokyo: in finale con il miglior tempo, 37"65. Record italiano per le ... La nazionale italiana femminile composta da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese si classifica terza in semifinale dietro a Stati Uniti e Costa d'Avorio con un tempo di 42"14, ...

La giamaicana ha dominato la prova femminile firmando il secondo miglior tempo della storia in 21"41, ad appena 0"07 dal record del mondo di Florence Griffith-Joyner. Sul podio assieme a lei sono ...