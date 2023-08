Atletica | Jacobs trascina la staffetta | “Oggi energia diversa | in staffetta diamo il 200% | tutta la nazione con noi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Test superato a pieni voti dalla4×100 azzurra composta nell’ordine da Roberto Rigali, Marcell, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Il quartetto tricolore ha vinto la seconda batteria di semifinale con un fantastico 37.65 staccando il pass per la finale di domani sera ai Campionati Mondiali 2023 dileggera sulla pista del National Athletics Centre di Budapest. Ottima prova in seconda frazione per il campione olimpico in carica, che ha stampato un notevole parziale di 8.81 rendendosi protagonista anche di due buoni cambi: “Sono molto contento di come ho corso la mia frazione. Man mano che gareggio riesco a ritrovare un miglior feeling con me stesso e con le mie capacità.però era completamente diverso“. “Non è una gara individuale ma è una gara di ...