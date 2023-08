Atletica | Italia in finale col miglior tempo nella 4×100! Il ritorno dei campioni olimpici | Jacobs e Tortu sontuosi!

Il quartetto maschile vince la semifinale in 37''65, le azzurre in finale col record italiano La staffetta 4x100 dell'vola in finale ai Mondiali dileggera 2023. Il quartetto azzurro - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu - vince la seconda semifinale in 37''65 e si qualifica ...ROMA. Finale centrata per l'della 4x100 ai Mondiali diin corso a Budapest. La staffetta azzurra (detentrice del titolo olimpico) in pista con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto ...Martedì scorso, a quasi due anni di distanza dall'oro olimpico, Gianmarco Tamberi ha regalato all'la prima medaglia d'oro ai mondiali didi Budapest. Ha chiuso così, secondo italiano nella storia dopo Cova , il suo triplete: Olimpiadi , Europei , Mondiali . In ScuolaZoo abbiamo ...

Mondiali di atletica: staffetta 4X100, Italia maschile e femminile in finale RaiNews

A Budapest si riscrive la storia dell’atletica italiana, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. Straordinaria impresa dell’azzurro che ai Mondiali conquista l’unica medaglia d’oro c ...(Adnkronos) – La staffetta 4×100 dell’Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – vince la seconda ...