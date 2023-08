Atletica | Eloisa Coiro | “Ho fatto tantissimi progressi | anche a livello personale”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si ferma la corsa dinegli 800 metri piani ai Mondiali 2023 dileggera: nella terza semifinale l’italiana, nonostante il primatodi 1:59.61, si classifica al sesto posto (passavano le prime 2 oltre a 2 tempi di ripescaggio). Al termine della gara l’italiana ha parlato in zona mista a Rai Sport. Il bilancio dell’azzurra, nonostante l’eliminazione, è più che positivo edlo sa bene: “Volevo fare il, sono scesa in pista con tanta convinzione. E’ un buon passo avanti, ringrazio il mio allenatore, il mio mental coach e tutto il mio team“. L’uscita di scena in semifinale è un aspetto marginale vista la prestazione offerta, che fa sorridere l’atleta italiana: “Non basta per la finale, ma è un buonissimo punto di inizio. Ho ...

Anche la 4 100 femminile vola in finale ai campionati mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. Oggi pomeriggio le batterie delle staffette 4x100, le semifinali degli 800 con Eloisa Coiro. Missione semifinale compiuta, invece, per la duecentista, Dalia Kaddari, e per Eloisa Coiro negli 800.

