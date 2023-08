Atletica | Eloisa Coiro firma il personale ai Mondiali Le big passeggiano verso la finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023)è stata brava a siglare il propriodurante le semifinali degli 800 metri ai2023 dileggera. L’azzurra ha concluso al sesto posto la terza serie con il tempo di 1:59.61, scendendo per la seconda volta in carriera sotto il muro dei due minuti dopo il precedente 1:59.96 corso lo scorso 22 luglio a Madrid. La 22enne laziale può ritenersi soddisfatta della propria prestazione a Budapest e questo risultato sarà un’ottima base di partenza per il prossimo futuro. Per accedere all’atto conclusivo serviva scendere a 1:58.99, al momento un riscontro ancora lontano dalle potenzialità dell’azzurra.ha assistito da vicino all’affermaziona della kenyana Mary Moraa (1:58.48) davanti alla statunitense Athing Mu (1:58.78), ...