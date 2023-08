Atletica | definito il quartetto della 4×100 dell’Italia | c’è Jacobs | ben due esclusioni eccellenti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità, ha comunicato la formazionein vista delle batterie dei Mondiali 2023 dileggera. L’Italia scenderà in pista alle ore 19.43, correrà in corsia 5 e inseguirà la qualificazione alla finale: servirà essere tra le prime tre classificate oppure sperare in uno dei due tempi di ripescaggio. Gli azzurri incroceranno la Gran Bretagna nel revival delle trionfali delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il Canada, ma attenzione anche a Sudafrica e Nigeria, senza dimenticarsi di Brasile, Svizzera e Polonia. Ci sono dueneltricolore: fuori Fausto Desalu, Campione Olimpico (memorabile la sua pennellata di curva a Tokyo), che non è in perfette condizioni fisiche; fuori anche Samuele Ceccarelli, Campione ...

Budapest, 25 ago. (Adnkronos) - Definita la staffetta 4x100 azzurra che correrà in batteria ai Mondiali di atletic leggera di Budapest dalle 19.30: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.