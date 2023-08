Atalanta | Gasperini | 'Zapata? Non ho messo alcun veto | date del mercato tutte sbagliate E De Ketelaere'

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Non ho maiveti acome a nessuno, se poi la cosa non è andata in porto è per altri motivi”. Il tecnico...

Commenta per primo 'Non ho mai messo veti a Zapata come a nessuno , se poi la cosa non è andata in porto è per altri motivi'. Il tecnico dell 'Gian Piero, alla vigilia della gara contro il Frosinone (sabato alle 18.30 allo stadio Stripe), mette le cose in chiaro: 'Duvan sta molto bene, quindi è disponibile, si sono dette ...Così l'allenatore dell'Gian Pierosul mercato in vista della gara con il Frosinone : " De Ketelaere Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol ...Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Frosinone Alla vigilia della partita di Serie A trae Frosinone, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche ...

Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: ecco le sue parole ...Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: ecco le sue parole ...