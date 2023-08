Atalanta | 22 convocati per Frosinone Cambiaghi in prestito all’Empoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Zingonia. Sono 22 i giocatorida Gian Piero Gasperini per la trasferta dell’sul campo deldi sabato (26 agosto) alle 18.30 al Benito Stirpe. La lista diramata nel pomeriggio di venerdì vede le assenze degli infortunati di lungo corso Hans Hateboer, José Palomino e ovviamente El Bilal Touré, operato giovedì a Barcellona. Non fa parte del gruppo nemmeno Brandon Soppy, anche lui indisponibile e anche tra i giocatori in partenza. L’elenco completo dei: Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi Difensori: Toloi, Okoli, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini Esterni: Bakker, Zortea, Ruggeri, Zappacosta Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Adopo Attaccanti: Muriel, Lookman, De Ketelaere, Scamacca, Zapata 22 gli atalantini in partenza per! Our ...

2ª g. Serie A TIM 23/24 – Frosinone-Atalanta: i convocati Atalanta

