Assicurazione auto | ora risparmi fino a 500 euro con questi 3 accorgimenti svelati da chi ci lavora

(Di venerdì 25 agosto 2023)are sull’è sempre complicato, e riuscire a pagarea 500in meno assomiglia a un’utopia. Ma ecco tre segreti per spendere meno soldi senza rinunciare all’opportuna copertura, attraverso la scelta delle migliori occasioni assicurative RCrispetto al rapporto costi-benefici. Tre segreti perare sull’– ilovetrading.itIl costo dell’è una delle spese più invise aglimobilisti. Per un neopatentato o unmobilista con un attestato di rischio poco “pulito”, la spesa può essere elevata. Una delle soluzioni più sfruttate negli ultimi anni è la scelta di assicurazioni online, che di norma offrono polizze a ...

NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'della tua, moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy ...... oltre ad essere causa probabile di minore sicurezza per i passeggeri e minore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l'RcI due comparatori hanno fatto alcuni ...Sempre in merito alla sicurezza, è bene scegliere anche un tipo diaffidabile, considerando dimensioni, capacità e caratteristiche del veicolo. Sempre meglio informarsi sull'e ...

Stangata sul costo delle assicurazioni, i prezzi dall'auto alla casa Sky Tg24

I veicoli in questione erano stati precedentemente sequestrati dalla Polizia Stradale a causa della mancanza di assicurazione, ma erano rimasti abbandonati in città. Dopo aver ottenuto il decreto di ...Guida ai documenti obbligatori da tenere sempre in macchina per evitare multe: patente, carta di circolazione, assicurazione, bollo, revisione ...