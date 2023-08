Ascolti tv ieri | vince Canale 5 di sera | Estate in Diretta sfiora 20%

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Glitv di, giovedì 24 agosto 2023, hanno fatto registrare in primata la vittoria per il film Sotto il sole di Riccione su5: 1.697.000 spettatori, 13.3% di share. La maratona Studio Battaglia su Rai1 in replica ha ottenuto 858.000 telespettatori, share 13.2%. Su Rai 2 Mondiali Atletica 1.834.000 telespettatori, share 12.3%; a seguire Scugnizzi per Sempre 485.000, 3.7%. Di seguito glitv didegli altri canali: Italia 1 Chicago Fire 971.000, 7% Rai3 La Grande Opera all'Arena di Verona: Carmen 454.000, 3.8% Rete 4 film Air Force One 756.000, 6.2% La7 In Onda 699.000, 5.1% TV8 film Tempesta di Ghiaccio 282.000, 2.1% NOVE Il Contadino Cerca Moglie 206.000, 1.8%. IN AGGIORNAMENTO