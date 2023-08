Ascolti TV | Giovedì 24 Agosto 2023 Sotto il Sole di Riccione 13 3% | la maratona di Studio Battaglia 11 4% Bene l’Atletica 12 3%

(Di venerdì 25 agosto 2023)ildi: Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo Nella serata di ieri,24, su Rai1 la replica diha interessato 1.090.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5ildiha raccolto davanti al video 1.697.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 1.834.000 spettatori pari al 12.3% di share. Scugnizzi per Sempre ha raccolto 419.000 spettatori con il 3.6%. S Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 971.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen ha raccolto davanti al video 454.000 spettatori pari ad uno share del ...

tv di24 agosto 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Studio Battaglia " contro " Michelle Impossible ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,24 ...Studio Battaglia torna stasera,24 agosto, su Rai1 in prima serata con le repliche delle ultime due puntate (corrispondenti ...di share) hanno spinto la rete a frenare l'emorragia di. ...Andrà in onda stasera,24 agosto, l'ultima puntata della prima stagione della fortunata serie tv con Lunetta Savino,... Rinnovata per una seconda stagione, visti gli ottimiottenuti con ...