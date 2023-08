Ascolti TV di giovedì 24 agosto | Studio Battaglia contro i Mondiali di Atletica e Sotto il sole di Riccione

(Di venerdì 25 agosto 2023) I programmi più visti in TV di24con il finale disu Rai 1, idisu Rai 2 eildisu Canale 5.TV di24: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il finale di stagione disu Rai 1, il filmildisu Canale 5 e idisu Rai 2. E ancora docuficion, serie televisive, film e Opera Lirica. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. Canale 5 meglio di Rai 1, ancora ...

tv di24 agosto 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Studio Battaglia " contro " Michelle Impossible ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,24 ...Studio Battaglia torna stasera,24 agosto, su Rai1 in prima serata con le repliche delle ultime due puntate (corrispondenti ...di share) hanno spinto la rete a frenare l'emorragia di. ...Andrà in onda stasera,24 agosto, l'ultima puntata della prima stagione della fortunata serie tv con Lunetta Savino,... Rinnovata per una seconda stagione, visti gli ottimiottenuti con ...