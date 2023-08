Arriva un' altra euro-stangata | così stanno per fregare l' Italia | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Giorgetti lo ha detto lunedì: «Spero che non torni in vigore dal 2024 il Patto di Stabilità». Un auspicio che, però, rimarrà senza effetto: la moratoria scade a fine anno, e non c'è nessuna intenzione di prorogarla. Il problema è che, anche se dovesse venire approvata in tempo utile, la riforma delle regole fiscalipee sarà applicata a partire dal 2025. «L'adozione entro la fine del 2023 (del nuovo Patto, ndr) consentirebbe agli Stati membri e alla Commissione di discutere i progetti di piani (per i prossimi anni, ndr) nella prima metà del 2024», spiega a Libero un portavoce di Bruxelles. Nel frattempo, tornerà in vigore il Patto di Stabilità, seppure in versione ammorbidita. Ma con una postilla: l'anno prossimo la Commissione potrà far scattare una procedura di infrazione se i bilanci del 2023 sforeranno il limite del 3% del rapporto deficit-Pil. E ...