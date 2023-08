Arriva la nuova legge per cambiare sesso | svolta nel Paese

(Di venerdì 25 agosto 2023)lare che permetterà, ad un uomo o ad una donna, di poter: importantenelSe non è unaallora poco ci manca. La notiziadirettamente dalla Germania e riguarda lasull’autodeterminazione. Cosa vuol dire? Che in questo caso sarà molto più facile, per persone transessuali, intersessuali e non binarie diil nome ed il genere sui documenti ufficiali. Non ci si soffermerà sugli aspetti medici, ma solamente su quelli burocratici. Cosa basterà? Solamente una autodichiarazione senza alcun tipo di perizia. Una riforma che ha già avuto il definitivo “via libera” da parte del gabinetto di governo ...

Non un'indiscrezioni di un non meglio precisato esperto di gossip a caccia di rumor infondati: lo scoopdalla rivista GrandHotel i cui paparazzi hanno rintracciato la coppia sull'isola di ......Gerry Scotti e Rudy Zerbiinfatti Luciana Littizzetto . Uscente dalla Rai ( e diretta al Nove insieme a Fabio Fazio), la comica torinese sostituisce Teo Mammucari. In occasione di questa...Anche questi numeri ci dicono che laofferta turistica fa crescere l'economia territoriale, ... nelle aree delle terme euganee, delle Dolomiti e del litorale veneto la domanda di lavoro...

LS2 Helmets, arriva una nuova linea di guanti EICMA

Ford Transit Custom Nugget, arriva la nuova serie del camper dell’Ovale Blu. Per la prima volta, la gamma di motori a basse emissioni include anche la versione plug-in hybrid. Il design si arricchisce ...Il rivenditore CDKeys ha lanciato la Summer Sale con i suoi saldi estivi: vediamo i migliori giochi ora in offerta, in vista delle ricche prossime uscite.