Arrestato Trump | Una parodia della giustizia

Donaltè stato; è la prima volta nella storia che questo accade ad un ex Presidente degli Stati Uniti d'America. Il magnate come annunciato si è presentato al cacere di Fulton, Georgia, dopo ...Donaldè stato formalmentee detenuto per qualche minuto nel carcere di Atlanta. L'ex presidente degli Stati Uniti ha 13 capi di imputazione a suo carico, nel procedimento per il tentato ...... con rilascio immediato su cauzione, per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020 È durato solo 20 minuti l'arresto di Donald, con rilascio immediato su ...

Trump arrestato, storica foto segnaletica e schedatura. Poi il rilascio su cauzione Il Sole 24 ORE

Buongiorno. « Faccio le mie sincere condoglianze alle famiglie di tutti i morti per la catastrofe aerea. I dati preliminari dicono che a bordo si trovavano dirigenti della compagnia Wagner. Prigozhin ...Donald Trump, detenuto numero P01135809, altezza 1,90 per 98 kg, capelli biondo veneziano. Come aveva annunciato, l’ex presidente, nonché aspirante alla nomination repubblicana per il prossimo mandato ...