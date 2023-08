Arrestato presunto stalker di Drew Barrymore | aveva tentato di entrare nella sua tenuta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ildiè statodopo che si era presentatodell’attrice a Southampton. Lo riporta Tmz, secondo cui pochi giorni fa l’uomogià spaventatoa New York. Fonti delle forze dell’ordine hanno confermato alla testata che c’è “un’indagine in corso” sull’individuo presentatosi senza invito alla fattoria dell’attrice negli Hamptons. Il New York Post, che per primo ha riportato la storia, riferisce che l’uomo sarebbe andato di casa in casa alla ricerca della proprietà da 6 milioni di dollari della. Trovatala, sarebbe salito per alcuni gradini fuori prima di essere catturato dalla polizia. L’attrice, però, pare non fosse in casa in quel momento. Due ...