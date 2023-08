Arrestato lo stalker di Drew Barrymore | cercava di introdursi nella villa dell' attrice

Loche aveva spaventato Drew Barrymore nella giornata di lunedì è statonelle vicinanze della casa dell'attrice a Southampton, Long Island. Il capo della polizia locale ha confermato ...Un uomo, presunto '' dell'attrice Drew Barrymore, è statodopo essersi presentato nella tenuta della donna a Southampton. Il fatto, riportato da 'Tmz', sarebbe avvenuto dopo che lo stesso uomo qualche ...Un uomo, presunto '' dell'attrice Drew Barrymore , è statodopo essersi presentato nella tenuta della donna a Southampton. Il fatto, riportato da Tmz , sarebbe avvenuto dopo che lo stesso uomo qualche ...

Cavallino-Treporti, stalking e lesioni al nuovo compagno: divieto di avvicinamento per l’ex La Nuova Venezia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si era accanito contro il nuovo compagno della ex moglie, stalker 40enne arrestato e poi rilasciato: non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri da lei, il compagno e i figli. Una brutta storia maturata ...