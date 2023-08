Arnautovic | «Vogliamo la seconda stella! San Siro che emozione…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023)ha parlato, in qualità di giocatore dell’Inter, degli obiettivi di questa stagione. Si è mostrato sicuro di sé e pronto a tutto per la sua squadra. OBIETTIVI ? Intervistato da SportMediaset, Markoha dichiarato: «Vincere la prima partita è stato importantissimo. Sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a Sanho provato un’emozione forte! Prima di tutto lo scudetto, lotteremo per lastella. Un secondo Triplete? Anche tredici anni fa nessuno ci credeva a inizio stagione, non si sa mai. Ma non è facile, bisogna fare tanto, non posso dire a inizio stagione dove arriveremo. Sarebbe un sogno. La prima rivale è sempre il Milan, a Milano c’è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno». SQUADRA ? ...