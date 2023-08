Arnautovic | «All’Inter mi sento a casa! Voglio finire qui la mia carriera»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023)in una nuova puntata di “1 vs 1” disponibile su DAZN ha parlato del suo ritorno, la scelta del numero di maglia e cosa rappresenta per lui Sinisa Mihajlovic. COME A CASA – Markoha parlato del suo ritorno, facendo un paragone con il passato: «Sono qui perché ho fame,vincere qualcosa. Dopo tredici anni sono cambiate tante cose, sono felice di essere qui. Esordio a San Siro? Quando sono arrivato allo stadio ho vissuto le stesse emozioni, come se fossi tornato a casa. Lo stadio era pieno di tifosi, c’era anche la mia famiglia, è stato bellissimo. Adesso sto anche bene, non ho più dolori. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter io non potevo dire no, perché la miaè iniziata qui equi. ...