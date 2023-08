Apollosa | si amplia la comunità tariffaria di UnicoCampania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una nuova Azienda di trasporto pubblico all'interno delladi. Con la firma di una apposita convenzione, Mazzone Viaggi ha deciso di aderire al sistema tariffario integrato regionale. In questo modo, gli utenti in possesso di titoli di viaggio integrati potranno usufruire anche dei servizi di trasporto dell'Azienda, come già avviene per quelle che fanno parte della compagine consortile. Insomma, si accresce il "valore" del biglietto integrato che garantisce la possibilità di viaggiare liberamente su un numero ancora più ampio di Aziende e su un territorio più esteso. Mazzone Viaggi garantisce il servizio pubblico di linea tra, Fraz. San Giovanni, Epitaffio e Benevento. Da parte sua, il Consorzio mette a disposizione del nuovo convenzionato un know-how ...