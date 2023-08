Anziana aggredita nel suo cortile | bloccato e denunciato l’aggressore

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sant’Angelo d’Alife. Era neldi casa, intenta a preparare le conserve di pomodori per la propria famiglia, l’settantasettenne che ieri mattina si è vista colpire con un pugno al volto sferrato per futili motivi da un uomo, introdottosi furtivamente neldella propria abitazione a Sant’Angelo d’Alife, in provincia di Caserta. A seguito del colpo la donna è caduta sul pentolone contenete acqua bollente, nel quale stavano per essere portate ad ebollizione le conserve poc’anzi imbottigliate. L’immediato arrivo della figlia ha permesso di richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della Stazione di Alife. Purtroppo i primi soccorsi forniti dall’ambulanza non sono bastati a scongiurare la situazione di pericolo in cui versava la donna, al punto da essere trasportata presso il vicino ospedale di ...