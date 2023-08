Antonino Spinalbere e la nuova fiamma complici beccati in barca | ecco la segnalazione

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 25 agosto 2023)Spinalbese, ex concorrente del GF VIP 7, è diventato il centro del gossip estivo a causa delle voci su nuove relazioni amorose. Dalla presunta storia con Ginevra Lamborghini alle recenti speculazioni su una ragazza avvistata incon lui, il mondo dei fan è in subbuglioSpinalbese, noto per la sua partecipazione al GF VIP 7, un reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan in questa estate calda. L’ex concorrente è stato al centro delle speculazioni riguardanti la sua vita amorosa, creando un vortice di curiosità e pettegolezzi. L’estate diè stata movimentata da diverse voci e associazioni con alcune ragazze. Inizialmente, durante un evento a Rimini, si parlava di una presunta relazione segreta con Ginevra Lamborghini. ...