Antonella Fiordelisi contro la migliore amica di Edoardo Donnamaria? “Non sei abbastanza” | la frase infelice

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 25 agosto 2023)lancia una frecciatina a Camilla Ghini? Ladi, secondo gli internauti, avrebbe lanciato una stoccata alla ex concorrente del Grande Fratello Vip mentre conduceva il suo programma in radio. L’dilancia una frecciatina adProprio per questo motivoavrebbe risposto alla frecciatina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.