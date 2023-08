Anticipazioni Uomini e Donne 2023 2024 | I Presenti E I Grandi Assenti!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Asi sono concluse le primissimeper la stagione. In studio fortissimi litigi per dame e cavalieri. Ma vediamo chi sono i, e iPresentati i tre nuovi tronisti di: ecco chi sono È iniziata ufficialmente la nuova stagione di. Poche ore fa infatti, si è tenuta la prima registrazione. Puntate che vedremo su Canale 5 a partire dall’11 settembre. Diciamo subito che Ida Platano non era in studio. Quindi, le indiscrezioni che la vedevano come nuova opinionista del programma, si sono rivelate false. Tina e Gianni sono riconfermatissimi. Quindi nessuna ...