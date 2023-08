Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 25 agosto

Leggi su zon

(Di venerdì 25 agosto 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 25Mehdi è ancora in ospedale in seguito all’accoltellamento avvenuto a causa di Bayram. Gli abitanti del quartiere si offrono come volontari per donargli il sangue. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a mettersi in coda come gli altri. Zeynep, Cemile, Mujgan, Zeliha e Sakine si alternano in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Trama My ...