Annuncio e colpo dal Sassuolo | il Napoli può chiudere

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ultime, frenetiche ore di calciomercato in casa. Dopo il flop Veiga, ilprova a consolarsi con undal. Ilè intento a lavorare in vista dei prossimi impegni. Rudi Garcia a Castel Volturno continua gli allenamenti in vista delle prossime sfide controe Lazio. Nel mentre lo scouting delsi dà da fare sul mercato. La delusione legata all’affare Veiga, clamorosamente sfumato quando sembrava tutto fatto, va superata in fretta. Ilquindi è tornato immediatamente sul mercato per sondare le eventuali opportunità che da qui a fine sessione si paleseranno. Gli azzurri sono tornati a guardare in casa, nemmeno a farlo a posta prossima avversaria del. Coi ...

Come riportato da Il Secolo XIX , infatti, "manca solo l'ufficiale ma la trattativa ormai è praticamente definita". Coda lascia Genova e il Genoa ed è pronto ad una nuova esperienza con la ...... "Quello che è successo due estati fa " afferma il dg " è stato un durosia per me che per ... Instagram e Tik Tok, a cui si aggiungerà un canale YouTube) e, dulcis in fundo, l'di due ...... sta per arrivare comunque unimportante e che sarà una grande consolazione per i tifosi azzurri in questo rush finale di mercato. La Repubblica oggi in edicola parla infatti di undi ...

Luis Rubiales non si dimetterà da presidente della Federcalcio spagnola Il Post

Dalle auto in sosta che videro l'assassinio di un ragazzo di 19 anni ai bambini che giocano a pallone: la nuova vita del "Girone" di Alatri è stata annunciata oggi dal sindaco Maurizio Cianfrocca e da ...Virna Toppi è diventata mamma della piccola Asia: la ballerina e il marito Nicola Del Freo sono diventati genitori per la prima volta ...