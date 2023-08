Andrea Lonardi è il nuovo Master of Wine italiano

Leggi su linkiesta

The Institute of Masters of Wine è la più autorevole e antica organizzazione dedicata alla conoscenza e al commercio del vino. Nata nel 1953 ha incoronato i primi super esperti nel 1955. L'Italia ci ha messo quasi 70 anni per avere un nome tra quelli che oggi sono i 418 "dei" dell'Olimpo del vino: è stato Gabriele Gorelli nel 2021 a diventare il primo Master of Wine e oggi è proprio lui, dal suo profilo instagram, il primissimo a congratularsi con il secondo italiano ad arrivare al titolo. È Filippo Bartolotta, Chief Operating Officer di Angelini Wines & Estates a raggiungere il riconoscimento e la felicità italiana è palpabile nelle parole di Gorelli e nei tanti attestati di stima che seguono.