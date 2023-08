Anche Mattarella chiede più ingressi regolari

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) No a muri e barriere. Sì a un ampliamento dell'immigrazione regolare su cui l'Europa deve intervenire percorrendo "strade diverse". Perché per costruire il bene comune serve "rispetto delle diversità", come ci ricorda la nostra Costituzione nata "per superare, per espellere, l'odio, come misura dei rapporti umani". Il Meeting di Rimini si chiude con il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio, perfettamente in linea con il tema della kermesse sull'amicizia tra i popoli. Il Capo dello Stato viene accolto da un grande applauso e dal saluto dei volontari, che lo scortano tra gli stand e le mostre. I presenti lo acclamano, una lunga standing ovation gli viene tributata dalla platea che poi ascolta le sue parole. "I fenomeni migratori, vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere", ammonisce ...