Anche lo Snapdragon 8 Gen 3 avrà la sua edizione “for Galaxy”

(Di venerdì 25 agosto 2023)il prossimo SoC di punta di casa Qualcomm, lo8 Gen 3, potrebbe arrivare in variante "for" e variante standard.

Il breve teaser si focalizza sull' ottima fotocamera di Sony Xperia 5 V , mostrandocialcune ... Dai leak, però, sappiamo che l' Xperia 5 V avrà uno8 Gen2 di Qualcomm come proprio SoC ...... invece, non sappiamo nulla sulle performance della GPU integrata nel SoC,se i dati ci spiegano che la Adreno 750 avrà il 20% di Cache in più rispetto alla GPU integrata nello8 ...La fotocamera vantaun'innovativa funzione AI Motion Sensing Capture per immortalare i loro ... Il processore Qualcomm685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida. ...

Qualcomm annuncia i nuovi SoC Snapdragon G Series per le

È comparso in rete il primo benchmark dello Snapdragon 8 Gen3 di Nubia, che registra un 20% in più dello Snapdragon 8 Gen2 su GeekBench.In fondo i precedenti Red Magic 8 e 8 Pro+ sono stati i primi telefoni da gioco con Snapdragon 8 Gen 2, ufficiali in Cina già a dicembre 2022. Probabilmente anche il nuovo modello arriverà entro fine ...