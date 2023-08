Amrabat | il Manchester United pronto a fare un’offerta alla Fiorentina

(Di venerdì 25 agosto 2023) Accostato più volte al Napoli, senza però mai approdarci, il centrocampista dellaSofyanpotrebbe arrivare in Premier. È quanto rivelato oggi dal Mirror che lo definisce uno dei punti chiave del mercato di Erik ten Hag Nonostante Sofyan abbia un contratto fino al 2024 con una clausola di 60 milioni di euro, il club dell’Old Trafford ha dato il via libera per definire l’acquisto del centrocampista viola. Il giocatore potrebbe lasciare lagià nei prossimi giorni se verrà presentataadeguata. Secondo il Mirror, l’ad dei viola Joe Barone ha dato il suo via libera per concludere l’accordo prima della chiusura del mercato la prossima settimana. Il calciatore, così come Zielinski, aveva rifiutato le offerte arabe, che poi si sono evidentemente indirizzati su Gabri Veiga. L'articolo ...

