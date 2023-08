Amici 23 | svelati i nomi dei prof | un ritorno e il destino di Todaro

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si è delineato il cast deiessori che avrà il compito di formare la classe di23. Torneranno la “preside” Alessandra Celentano, ilessore di canto Rudy Zerbi, laessoressa Lorella Cuccarini ed il maestro di hip hop Emanuel Lo. Gli unici incerti erano Raimondoe Arisa e oggi Giuseppe Candela con una news flash su Dagospia ha svelato il loro. La cantante – come già sapevamo – lascerà23 per tornare in Rai dove l’attende la giuria di The Voice Kids e forse una partecipazione al Festival di Sanremo, mentre Raimondoresterà da Maria De Filippi. Al posto di Arisa tornerà Anna Pettinelli che ricoprirà quel ruolo per la sua quarta volta. “CANDELA FLASH! – “” COME PRIMA: NEL TALENT SHOW DI ...